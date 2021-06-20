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عادل فهيم يحرر بلاغ للنائب العام ضد اتحاد كمال الأجسام «الوهمي»

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أصدر الاتحاد المصري لكمال الأجسام، برئاسة الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد العربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بياناً هاماً أكد فيه أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور من يدعي وجود اتحاد كمال الأجسام الطبيعي في ، وينوي تنظيم بطولة خلال شهر نوفمبر المقبل، ويحصلوا على مبلغ ٢٠٠٠ جنيه من كل مشترك كاشتراك في َالاتحاد المزيف والبطولة.

وأكد البيان الإعلامي، أن هذا الاتحاد الزائف المسمي اتحاد كمال الأجسام الطبيعي، قام بعمل لقاء في إحدى صالات الجيم بالإسكندرية، وطلبوا من اللاعبين سداد المبلغ السابق ذكره بعد ملئ استماره مخصصه لهذا الغرض.

وأضاف «فهيم» أنه يهيب جميع اللاعبين بعدم الانجراف لهذة الجهات غير الشرعية وعدم سداد أية مبالغ مادية لهم، وعدم تصدقهم فيما ينشرون في أنهم قد حصلوا على اعتماد من وزارة الشباب والرياضة وهذا الكلام بالطبع عارً تماماً من الصحة.

واوضح رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، أن قانون الرياضة المصري بند رقم ٩٢ ينص على الحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتزيد عن مائة الف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظماً في مجال الرياضة، من غير هيئة مشهره، أو عن طريق شركه غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه، أو الغائه وفقاً لإحكام القانون.

وشدد«فهيم» أنه تم عمل محضر رسمي للنائب العام ضد هؤلاء الأشخاص، لإنفاذ القانون، ولن نتهاون في صد أي أحد يحاول التلاعب بأحلام شبابنا وطموحاتهم بالبطولات الوهمية فهم أمانة في رقابنا كما أننا لن نتهاون عن أي خروج عن الشرعية.

المصرى اليوم

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