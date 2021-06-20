أخبار عاجلة

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

٥٠ مخالفة لسوء استخدام مياه الشرب في الوادي الجديد

Print
٥٠ مخالفة لسوء استخدام مياه الشرب في الوادي الجديد ٥٠ مخالفة لسوء استخدام مياه الشرب في الوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، 50 مخالفة ومحاضر ضد سوء استخدام وتوصيل مياه الشرب بأحياء المدينة.

وقال مجدى الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، في بيان اليوم الأحد، انه تم تحرير المحاضر ضد المواطنين بالخارجة بسبب إستغلال توصيل مياه شرب بدون ترخيص أو إجراءات قانونية واستخدام مياه الشرب في زراعة أشجار نخيل، وأشجار أخرى متنوعة، حيث يتضمن محضر إستغلال مياه الشرب تغريم المخالفين بغرامات مالية متنوعة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمركز.

وأضاف أن المركز يوجه إنذارات بسداد الغرامات التي تم إقرارها على مخالفة إهدار مياه الشرب، وفي حال عدم إستجابة المخالف يتم تحرير المحضر ضده، واتخاذ الإجراءات القانونية، وهناك إستجابة كبيرة من المواطنين بإنهاء المخالفة، والإلتزام بالحفاظ على مياه الشرب من الاهدار في الصراعات.

وأشار إلى أن تكلفة توصيل مياه الشرب للمنازل مرتفعة وتكلفة تنقيتها من شوائب الحديد والمنجنيز وغسيل فلاتر محطات مياه باهظة وهناك من يفتح مياه الشرب طوال النهار لري قطع أراضي مخصصة للبناء وليس للزراعات، والحملات مستمرة لتحرير محاضر وغرامات فورية لمستخدمي مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، واستخدامها في ري الزراعات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠

٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية

إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى

إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى

منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية

منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية