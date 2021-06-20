٥٠ مخالفة لسوء استخدام مياه الشرب في الوادي الجديد

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حررت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، 50 مخالفة ومحاضر ضد سوء استخدام وتوصيل مياه الشرب بأحياء المدينة.

وقال مجدى الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، في بيان اليوم الأحد، انه تم تحرير المحاضر ضد المواطنين بالخارجة بسبب إستغلال توصيل مياه شرب بدون ترخيص أو إجراءات قانونية واستخدام مياه الشرب في زراعة أشجار نخيل، وأشجار أخرى متنوعة، حيث يتضمن محضر إستغلال مياه الشرب تغريم المخالفين بغرامات مالية متنوعة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمركز.

وأضاف أن المركز يوجه إنذارات بسداد الغرامات التي تم إقرارها على مخالفة إهدار مياه الشرب، وفي حال عدم إستجابة المخالف يتم تحرير المحضر ضده، واتخاذ الإجراءات القانونية، وهناك إستجابة كبيرة من المواطنين بإنهاء المخالفة، والإلتزام بالحفاظ على مياه الشرب من الاهدار في الصراعات.

وأشار إلى أن تكلفة توصيل مياه الشرب للمنازل مرتفعة وتكلفة تنقيتها من شوائب الحديد والمنجنيز وغسيل فلاتر محطات مياه باهظة وهناك من يفتح مياه الشرب طوال النهار لري قطع أراضي مخصصة للبناء وليس للزراعات، والحملات مستمرة لتحرير محاضر وغرامات فورية لمستخدمي مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، واستخدامها في ري الزراعات.