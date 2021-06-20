«مياه القناة» تفعيل خدمة فورى لشحن العدادات مسبقة الدفع

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أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على تفعيل خدمة فورى لشحن العدادات مسبقة الدفع على مستوى محافظات القناة، لتغطي كافة محافظات الإقليم.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت أن شركة محافظات القناة تولى أهمية كبيرة لميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأشار أن الشركة تتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، ضمن خطة الشركة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة الشركة القابضة وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الشركة، أنه تم تركيب نحو 10 آلاف عداد مسبق الدفع خلال الفترة الماضية، ومن مزايا تلك العدادات القضاء على أي أخطاء تنتج عن العنصر البشرى، وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه، بالإضافة إلى وجود نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، ولا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة.