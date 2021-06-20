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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1497 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وفى القاهرة، تم ضبط 2،45 طن «سجق وجلود دواجن» غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لمنتجات اللحوم بدون ترخيص.

كما تم ضبط 1،3 طن «مفروم لحوم ومقطعات دواجن» معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تابع لإحدى مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص.

وفى الشرقية تم ضبط 1.2 طن «لحوم مجمدة» غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

وفى الغربية تم ضبط 7 طن «زيت طعام» معبأ داخل خزانات وجراكن بدون بيانات وغير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصه الطبيعية وإحتوائه على شوائب وأتربة، ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص.

كما تم ضبط 64800 قطعة شيكولاتة مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية و2،2 طن «لبن بودرة وسكر حر وبودرة كاكاو» مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الشيكولاتة بدون ترخيص.

واستهدفت الحملات محال بيع أجهزة وإكسسوارات ومستلزمات الكمبيوتر والهواتف المحمولة، تم ضبط 55 قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات 11963 قطعة إكسسوار هواتف محمول وكمبيوتر مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة جاء أبرزها 1010 جهاز وقطعة إكسسوارات هاتف محمول بدون مستندات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة إكسسوارات الهواتف المحمولة بمحافظة الجيزة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.