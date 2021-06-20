قبل انطلاق الأولمبياد.. طوكيو تسجل أول حالة كورونا بين المشاركين

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سجلت العاصمة اليابانية طوكيو أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الرياضيين المقرر مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 واكتشفت الإصابة في بعثة أوغندا المقيمة حاليًا بالعاصمة اليابانية.

وأعلنت الحكومة اليوم الأحد 20-6-2021 أن الفحوص كشفت إصابة أحد أفراد بعثة أوغندا بعدوى فيروس كورونا المستجد لدى وصوله إلى مطار ناريتا الدولي، وقد جرى منعه من مغادرة المبنى.

وتجدر الإشارة إلى أن بعثة أوغندا، التي تضم رياضيين سيشاركون في منافسات الملاكمة ورفع الأثقال والسباحة، هي ثاني البعثات وصولا إلى اليابان للمشاركة بالأولمبياد بعد الفريق الأسترالي للكرة اللينة (سوفتبول) للسيدات.

وكان اللاعب المصاب بالفريق الأوغندي قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا مثلا بقية زملائه.

كذلك قدم الرياضي شهادة تثبت سلبية نتائج فحص كورونا الذي خضع له قبل أقل من 72 ساعة من توجهه إلى اليابان، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، بينما سيخضع الأفراد الثمانية الأخرين في بعثة أوغندا لفحوص فيروس كورونا يوميًا، مع توقف التدريب.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد ذكرت أن 80% من الرياضيين المقرر إقامتهم في القرية الأولمبية، سيكونوا قد تلقوا اللقاح لمضاد لفيروس كورونا بحلول موعد انطلاق منافسات الأولمبياد.

وبحسب استطلاع رأي تم إجراؤه في اليابان شهر مايو الماضي بشأن إقامة الأولمبياد، فإن 59.7% من المشاركين فضلوا إلغاء الأولمبياد، والتي كان سبق تأجيلها من العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا، بينما رأي 25.2% ضرورة إقامة الأولمبياد ولكن بدون حضور جماهيري، وفي الوقت نفسه صوت 12.6% لإقامة الأولمبياد في موعدها وبحضور جماهيري محدود.

بينما جدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، تأكيده أن الألعاب الأولمبية المقرر أن تستضيفها طوكيو ستقام هذا الصيف على الرغم من المعارضة الشعبية الكبيرة في اليابان، حيث تخضع معظم البلاد لحالة طوارئ لمكافحة عدوى فيروس كورونا المتصاعدة.

وكشف استطلاع رأي جديد نشرت نتائجه اليوم الأحد أن الغالبية العظمى من اليابانيين يخشون ارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى بسبب الدورة الأولمبية.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء «كيودو» أن 86% ممن شملهم الاستطلاع أكدوا هذه المخاوف.

وأضافت الوكالة أن اللجنة المنظمة للأولمبياد ترغب في السماح بحضور 20 ألف متفرج في حفل الافتتاح.

وإلى جانب مسؤولي الأولمبياد، سيجرى السماح بحضور حاملي التذاكر من المشجعين اليابانيين في حفل الافتتاح.

ويتوقع أن يتخذ القرار غداً الاثنين بشأن السماح بحضور المشجعين اليابانيين لمنافسات الدورة الأولمبية، وستجري اللجنة المنظمة مشاورات مع اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية وكذلك مسؤولي طوكيو.