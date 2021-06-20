طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة توفيق وبانون .. وموعد التطعيم بـ«مصل كورونا»

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اشتكى أكرم توفيق، وبدر بانون، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إجهاد خفيف في عضلة السمانة، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الترجي التونسي أمس السبت.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن حالة الثنائي لا تثير أي قلق، وسيكونان جاهزين للمشاركة في تدريبات الأهلي عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة.

وأكد طبيب الأهلي أن الثنائي سيشاركان بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق الثلاثاء المقبل.

وأضاف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن لاعبي الأهلي سيحصلون على مصل كورونا في إطار البرنامج المتبع ضمن الوقاية من الفيروس.

وأوضح أبوعبلة أنه بعد التشاور مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي تقرر تأجيل حصول لاعبي الفريق والجهاز الفني على مصل كورونا لحين انتهاء الفريق من لقاء العودة أمام الترجي التونسي.

وأشار أبوعبلة إلى أن الجهاز الطبي يقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لحصول لاعبي الأهلي على مصل كورونا ولكن تم تأجيل تطعيم اللاعبين حتى الانتهاء من مباراتي الترجي التونسي؛ وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين في المباراتين.

وأكد أبوعبلة أنه سيتم تحديد موعد لحصول لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري على تطعيم مصل كورونا عقب الانتهاء من لقاء العودة أمام الترجي التونسي والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.