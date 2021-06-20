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صديقة للبيئة .. تسيير 75 أتوبيس تعمل بالغاز والكهرباء على 10 مسارات بالإسكندرية (صور)

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وجه اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، بتيسير الاتوبيسات الصديقة للبيئة التي تعمل بالكهرباء والغاز في الخطوط والمسارات التي تخدم قطاع عريض من الجماهير، كونها تعمل بالوقود الآمن وتحافظ على البيئة، وتظهر الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط وعاصمة الثانية أمام أهلها وزوارها، وذلك في إطار توجه الدولة لتفعيل استخدام الوقود الآمن للحفاظ على البيئة.

وأكد المحافظ على أن هناك ٦٠ أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى على ١٠ مسارات تخدم مناطق ( الموقف الجديد_ و١٥ مايو _ ومحطة مصر_ والمنتزه وسكينة والعوايد والبيطاش، والهانوفيل)، كما أن هناك ١٥ أتوبيس تعمل بالكهرباء تعمل في ٣ مسارات؛ المسار الأول هو (الأنفوشى طريق الكورنيش شارع ٤٥_ المعمورة الشاطئ)، والثاني يخدم (رأس التين طريق الكورنيش- الملاحة- مستشفي الصدر)، والمسار الثالث (بشاير الخير _طريق المحمودية العوايد).

وأشار «الشريف» إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة لتوفير وسائل نقل جماعي آمنة ومريحة وصديقة للبيئة، حيث وجه الشريف، المهندس محمد زكريا رئيس هيئة العامة لنقل الركاب بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في وسائل المواصلات العامة من اتوبيسات وخطوط الترام والاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار المستجد.

صديقة للبيئة .. تسيير 75 أتوبيس تعمل بالغاز والكهرباء على 10 مسارات بالإسكندرية (صور)
صديقة للبيئة .. تسيير 75 أتوبيس تعمل بالغاز والكهرباء على 10 مسارات بالإسكندرية (صور)
صديقة للبيئة .. تسيير 75 أتوبيس تعمل بالغاز والكهرباء على 10 مسارات بالإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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