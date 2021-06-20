في يومها الثاني.. امتحانات العلمي بالثانوية الأزهرية تسير بهدوء بالمنيا

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في ثاني أيام امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية بمنطقة المنيا الأزهرية، أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية وطلاب العلوم الإسلامية، اختبارات اليوم الثاني بمادتي «الفقه والانشاء» وذلك وسط أجواء يسودها الهدوء التام بجميع اللجان دون شكاوى.

و تفقد الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لجان بنين وفتيات الفكرية ويرافقه الأستاذ سيد محمد سيد، مدير الأمن ىالوقائي بالمنطقة، حيث اطمأن فضيلته على سير العملية الامتحانية وفق الضوابط والتعليمات الواردة من رئاسة القطاع.

خلال زيارته ثمن جهود المنظومة الامتحانية في تطهير وتعقيم اللجان وتحقيق الإنضباط العام داخل اللجان، كما ثمن جهود المنظومة الشرطية في تأمين مراكز توزيع الأسئلة ومقار اللجان كي تخرج العملية الامتحانية على الوجه الأمثل والمأمول ومن ثم يتحقق الصفو العام لدى جميع اللجان.

وبختام الزيارة أثنى رئيس المنطقة بهدوء لجان الامتحانات وانضباطها ليتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

فيما أكد الأستاذ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، بمرور أعمال اللجان بانضباط تام دون شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك لسير رؤساء اللجان على ضوابط وتعليمات رئاسة الإدارة المركزية للامتحانات بالقطاع وفق الكتيبات التي تم توزيعها على جميع رؤساء اللجان لتحقيق المنشود من العملية الامتحانية.

وأكد محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي، بأنه تتم المتابعة الميدانية لكافة اللجان لما لها من أثرٍ بالغ الأهمية في ضبط اللجان والتعرف على كافة أوجه العملية الامتحانية سلباً وإيجاباً كي تذلل العقبات أمام اللجان.

وأضاف بأنه قد تم تشكيل لجان متابعة داخلية بإشراف مديري المراحل ومديري الإدارات التعليمية التسع وتوجيه عموم وأوائل الديوان للمرور على كافة اللجان بجميع الإدارات لمجابهة الغش ومحوها وإزالة ما يعكر صفو اللجان في ضوء اللوائح والتعليمات الواردة للمنطقة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.