وزيرة الهجرة تهنئ الدكتور وجيه المراغي لفوزه بوسام أونتاريو للمهندسين المحترفين بكندا

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هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور وجيه المراغي أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة ويندسور

لفوزه بأرقى وسام كندي في مجال الهندسة «أوردر أوف اونتاريو» وسام أونتاريو للمهندسين المحترفين، عن إجمالي إسهاماته في الهندسة والتعليم الجامعي في الهندسة.

وقالت وزيرة الهجرة إن فوز الدكتور وجيه المراغي بوسام أونتاريو للمهندسين المحترفين هو فخرًا كبيرًا واعتزازًا بخبرائنا وعلمائنا المصريين بالخارج، ويؤكد على قدرتهم وكفاءتهم العلمية والعملية ذات المستوى الرفيع في مختلف المجالات، ما يجعلهم في مقدمة الباحثين والأساتذة.

وأثنت وزيرة الهجرة على ما يقدمه الدكتور وجيه المراغي من جهد وسعي ليصل إلى هذا النجاح، ما يساهم بشكل مباشر في رفع اسم الوطن خارجيا، ويبرهن على أصالة هذه الأرض الطيبة التي لا تنضب عن إنجاب أفضل العقول في شتى المجالات، مشيرة إلى حرص وزارة الهجرة لتنظيم زيارات للدكتور وجيه المراغي وزوجته الدكتورة هدى المراغي إلى المناطق الصناعية في مصر، حيث تم تنظيم زيارة لهما لمدينة الجلالة ولمنطقة قناة السويس للإطلاع على ما توصلت إليه مصر في مجال الصناعة والاستثمار.

ويعمل الدكتور المراغي حاليًا في تطوير عدد من المصانع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، كما بادر هو وزوجته الدكتورة هدى المراغي والتي هنأتها وزيرة الهجرة من قبل، لحصولها على أرفع وسام مدني في كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا لاسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، بوضع خطة تطبيق مفاهيم «الثورة الصناعية الرابعة» لأول مرة في مصر، للاستفادة العلمية والتطبيقية في تطوير الصناعة الوطنية لتواكب أحدث التقنيات التصنيعية العالمية.

يذكر أن الدكتور وجيه المراغي حاصل على درجة أستاذ كرسي في جامعة ويندسور، وهو من صمم القطار السريع الكندي، كما صمم أول قطار في كندا بطابقين، وأحد رواد الثورة الصناعية الرابعة في العالم، فضلا عن تصميمه لمصانع سيارات كبيرة في كندا.