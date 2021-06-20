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بمشاركة 4 محافظات.. الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تستعد لمواجهة تأثيرات تغير المناخ بطول 1000 كيلو (صور)

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بدأت الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الممتدة من رفح وحتى السلوم، بطول ١٠٠٠ كم، في الإسكندرية خطة عاجلة لمواجهة التغيرات المناخية، حيث استضافت محافظة الإسكندرية ورشة عمل تهدف إلى تدريب المتدربين على دراسة التأثيرات المناخية على جميع القطاعات بالمناطق الساحلية والعمل على وضع كيان قانوني وإداري يضمن تنفيذ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خلال مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا ».

وشارك في الورشة متدربين من محافظات ( كفرالشيخ، والبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح)، كما شهدت الافتتاح جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية.

وخلال ورشة العمل؛ أكدت «عازر» على حرص محافظة الإسكندرية على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات وتذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه المشروع، وذلك بهدف المساهمة في الوصول إلى توصيات من شأنها الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المدن الساحلية، كما استمعت عارز لشرح تفصيلي من القائمين على ورشة العمل عن طبيعة المشروع وسبل تنفيذه.

حضر الورشة، المهندسة عزة عبدالحميد مدير الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالإسكندرية، والدكتور محمد أحمد على مدير مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي والدلتا، والمهندس يان ديتريش ممثل شركة NIRAS.

بمشاركة 4 محافظات .. الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تستعد لمواجهة تأثيرات تغير المناخ بطول 1000 كيلو (صور)
بمشاركة 4 محافظات .. الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تستعد لمواجهة تأثيرات تغير المناخ بطول 1000 كيلو (صور)
بمشاركة 4 محافظات .. الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تستعد لمواجهة تأثيرات تغير المناخ بطول 1000 كيلو (صور)
بمشاركة 4 محافظات .. الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تستعد لمواجهة تأثيرات تغير المناخ بطول 1000 كيلو (صور)

المصرى اليوم

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