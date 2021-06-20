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30 محضر عدم ارتداء كمامة ورفع 30 حالة إشغال طريق بأبوقرقاص

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30 محضر عدم ارتداء كمامة ورفع 30 حالة إشغال طريق بأبوقرقاص 30 محضر عدم ارتداء كمامة ورفع 30 حالة إشغال طريق بأبوقرقاص

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص برئاسة الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، حملة مكبرة لرفع الإشغالات لمنع التكدس والزحام بمدينة ابوقرقاص، أسفرت عن تحرير ٣٠ محضر عدم ارتداء الكمامة وكذا رفع ٣٠ حالة إشغال طريق و٢٠ حالة إزالة إدارية و١٠ محضر نظافة بمركز أبوقرقاص.

واكد رئيس المركز أن الحملة المفاجئة تمكنت من المرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافتيريات ووسائل النقل الجماعي والصيدليات لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد.

وشدد ايضا على المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد والتعقيم والتطهير.

واكد ايضا إن هناك متابعة في المركز لتحديد حالات الاشتباه بفيروس كورونا، والتعامل معها بصورة سريعة مؤكدةً أن الأجهزة المعنية تعمل بشكل كبير على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

المصرى اليوم

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