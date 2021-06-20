القوى العاملة: تعيين 544 شابا منهم 11 من المعاقين بأسيوط

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 544 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1808 شاباً، فضلا عن إصدار 219 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي، عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ 43 ألفاً و528 جنيهاً، لـ 20 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 159 عامل جديد إصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 125 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 69 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1152 منشأة، وأسفر عن تحرير 114 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث شكوتان، وعقد 3 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تابعت المديرية التفتيش على 129 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.