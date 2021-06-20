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مواصلة حملة مدينة نظيفة بلا نفايات في مدينة الحسنة بوسط سيناء

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مواصلة حملة مدينة نظيفة بلا نفايات في مدينة الحسنة بوسط سيناء مواصلة حملة مدينة نظيفة بلا نفايات في مدينة الحسنة بوسط سيناء

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واصل مجلس مدينة الحسنة في وسط سيناء، حملات النظافة ورفع المخلفات من جميع شوارع مدينة الحسنة والقري إلى جانب الاستمرار في حملات التعقيم والتطهير واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد والحد من انتشار العدوى والأمراض بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد أسامة أحمد محمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، على استمرار تنفيذ الحملات تحت شعار «مدينة نظيفة بلا نفايات» وتم توجيه إدارة البيئة بالمجلس بدفع لودر ومعدات المجلس لاستكمال أعمال الحملة المتوالية في إزالة كافة الرمال والأتربة ورفع أكوام من الردش والحجارة وبعض المخلفات الصلبة وغيرها من جميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية وميادينها تحقيقا لشعار «مدينة نظيفة بلا نفايات» وحفاظا على المظهر الحضارى للمدينة بالكامل .

وأشار إلى استمرار أعمال النظافة اليومية داخل مدينة الحسنة، والإهتمام بمنظومة النظافة وإزالة تجمعات القمامة أولا بأول.. حيث تم رفع جميع المخلفات والتراكمات من الشارع العمومى بالمدينة، وذلك حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والإرتقاء بالمظهر الحضارى للمدينة .

وأكد على استمرار المتابعة من كافة الادارات المختصة لأعمال النظافة اليومية داخل المدينة والقرى والتجمعات التابعة وإزالة جميع المخلفات من القمامة والأتربة والنفايات وغيرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدا عن المناطق السكنية، واستمرار عمليات التطهير والتعقيم حفاظا على صحة المواطنين ومنعا لانتقال العدوى، ومتابعة تنفيذها وذلك تحت إشراف إدارة تحسين البيئة بالمجلس .

وناشد المواطنين بضرورة إلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر العام والشكل الحضارى وحرصآ على صحة وسلامة المواطنين.. إلى جانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد والفطر الأسود .

المصرى اليوم

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