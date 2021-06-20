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«صحة حماس»: حالة وفاة و63 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في قطاع غزة

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«صحة حماس»: حالة وفاة و63 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في قطاع غزة «صحة حماس»: حالة وفاة و63 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة وعشرات الإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّه تم إجراء 522 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيثُ سجل حالة وفاة و(63) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكد تعافي 190 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ إجمالي تراكمي المصابين 112984 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 2776 حالة، إجمالي المتعافين 109155 حالة، إجمالي الوفيات 1053 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 66 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

فيما بلغ إجمالي جرعات التطعيمات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 54884 شخصا.

المصرى اليوم

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