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"جامعة شقراء" تقدم عدة دورات تدريبية لخريجي وخريجات الثانوية العامة

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شملت ٤ باقات متخصصة.. "شهادات معتمدة وحضور عن بُعد"

أعلنت جامعة شقراء -ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر- بالتعاون مع السنة التحضيرية، عن تقديم عدة دورات تدريبية لخريجي وخريجات الثانوية العامة بمبالغ رمزية، خلال الإجازة الصيفية ضمن برنامج الجامعة الصيفي "مستعد"؛ حيث ينفذ هذه الدورات عدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة عن بُعد؛ على أن يمنح المستفيدون منها شهادات حضور معتمدة من الجامعة.

وتأتي هذه الدورات الموجهة لخريجي وخريجات الثانوية العامة، من منطلق حرص الجامعة الدائم وسعيها الحثيث للرقي بالمجتمعات المحلية وتنميتها، واستثمار الوسائل التقنية الحديثة ومنصات التواصل للقيام برسالتها التعليمية، وواجباتها الوطنية.

وتفصيلًا، تتنوع الدورات التدريبية المتخصصة التي تنفذها الجامعة؛ حيث يشتمل هذا البرنامج التدريبي على أربع باقات متنوعة يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة الاختيار من بينها على النحو التالي:

الباقة الأولى: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية"، مدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات العلوم الأساسية" ومدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات جامعية" لمدة 4 أيام، ودورة "مهارات رقمية" مدتها 4 أيام.

والباقة الثانية تشمل: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية" مدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات العلوم الأساسية" لمدة 16 يومًا.

والباقة الثالثة تتضمن: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية" مدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات رقمية" مدتها 4 أيام، ودورة "مهارات جامعية" لمدة 4 أيام.

والباقة الرابعة تشتمل على: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية" لمدة 16يومًا، ودورة "الإعداد لاجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية "STEP" لمدة 16 يومًا.

وسيتم تقديم دورات اختيارية على الباقات الأولى أو الثانية أو الثالثة وهي: دورة الإعداد لاجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية "STEP" لمدة 16 يومًا، ودورة إضافية مجانية عن "ريادة الأعمال".

جامعة شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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