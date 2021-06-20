أخبار عاجلة

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

يترقب عودة البورصة .. فى الإمارات صباح الاحد 20 يونيو 2021

Print
يترقب عودة البورصة .. سعر الذهب فى الإمارات صباح الاحد 20 يونيو 2021 يترقب عودة البورصة .. فى الإمارات صباح الاحد 20 يونيو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب فى الامارات، مستهل تعاملات الاحد 20 يونيو 2021، بات واستقرار وترقب وسجل عيار 24 فى الامارات سعر 208.47 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب فى الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر "المصرى اليوم"، سعر الذهب فى الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

208.47 درهم

$56.76

سعر الذهب عيار 22

191.10 درهم

$52.03

اسعار الذهب عيار 21

182.42 درهم

$49.66

اسعار الذهب عيار 18

156.35 درهم

$42.57

سعر الذهب عيار 14

121.61 درهم

$33.11

سعر الذهب عيار 12

104.23 درهم

$28.38

اسعار أوقية الذهب

6,483 درهم

$1,765

اسعار جنيه الذهب

1,459 درهم

$397.30

اسعار كيلو الذهب

208,469 درهم

$56,756

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عيار 24 بـ211.78 ريال .. سعر الذهب في قطر صباح السبت 10 يوليو 2021

عيار 24 بـ211.78 ريال .. سعر الذهب في قطر صباح السبت 10 يوليو 2021

قفزة مفاجئة .. سعر الذهب في السعودية صباح السبت 10 يوليو 2021

قفزة مفاجئة .. سعر الذهب في السعودية صباح السبت 10 يوليو 2021

ترقب وحذر ببداية التعاملات .. سعر الذهب في المغرب السبت 10 يوليو 2021

ترقب وحذر ببداية التعاملات .. سعر الذهب في المغرب السبت 10 يوليو 2021

يصعد لأعلى بتعاملات الصباح .. سعر الذهب في الإمارات السبت 10 يوليو 2021

يصعد لأعلى بتعاملات الصباح .. سعر الذهب في الإمارات السبت 10 يوليو 2021