مهرجان الجونة يمنح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان أحمد السقا في دورته الخامس

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يمنح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021 جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم المصري أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وعلق أحمد السقا على تكريمه: «إنه لشرف عظيم لي أن يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام. بينما استرجع مسيرتي، أتذكر جميع عظماء صناعة السينما الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني».

وتابع: أنا ممتن جدا لهم، جنبا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين. أدين بهذا الإنجاز لكل هؤلاء الأفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في كل خطوة.

وعلقت المؤسس المشارك ورئيس العمليات بشرى رزة: «سعيدة للغاية بمنح جائزة الإنجاز الإبداعي هذا العام لزميلي العزيز أحمد السقا. في بداية مسيرتي كممثلة، سمعت قصصًا حول دعمه الهائل لصناعة السينما. لم يأبه حول حجم أجره رغم كونه نجم شباك، بل واقتطع جزءًا من أجره لإنتاج مشاريعه بأفضل جودة ممكنة. إلى جانب نجوميته الاستثنائية، فهو صانع نجوم أيضًا، إذ دعم فنانين شباب وصاعدين، مكنهم عملهم مع السقا من تحقيق الشهرة اللازمة لاستكمال مسيرتهم، وهي صفة نادرة تعبر عن كونه نجم حقيقي».

جائزة الإنجاز الإبداعي تقليد سنوي لمهرجان الجونة السينمائي، تُقدم لهؤلاء الذين تركوا بصمتهم بأعمالهم الفريدة في مجال السينما. تضم قائمة الحاصلين على الجائزة: النجوم المصريين عادل إمام ومحمد هنيدي وخالد الصاوي، إضافة إلى النجوم العالميين فوريست ويتاكر وسلفستر ستالوني وجيرارد ديبارديو وسعيد تجماوي والمخرج المصري داود عبدالسيد ومنسق المناظر أنسي أبوسيف وصانعة الأفلام التونسية درة بوشوشة وصانعة الأفلام الفلسطينية مي مصري.

وقال سميح ساويرس رئيس الجهة المنظمة للمهرجان،: «سعيد للغاية لاختيار اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان لممثل استثنائي مثل أحمد السقا لتكريمه هذا العام. تعكس مسيرة السقا المهنية واحدة من أكثر قصص النجاح إلهاما على الساحة الفنية اليوم، إذ استطاع تحقيق حلمه، وخلق تأثير وفارق كبير، الأمور التي جعلته يفرض نفسه على المشهد السينمائي المصري».

وتقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر المقبل في مدينة الجونة.