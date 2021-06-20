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استقبل الدكتور أحمد الجوهرى ،رئيس الجامعة المصرية اليابانية أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ابهار مصر وممثلي مبادرة التعليم أولاً، وفد من مؤسسة ابهار مصر، ضم كل من المهندس عاصم رجب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ابهار مصر، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالى الأسبق وعضو مجلس أمناء المؤسسة، والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم اولاً، والفنان العالمي وطبيب العيون الدكتور فريد فاضل عضو مجلس أمناء ابهار مصر، بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسة ابهار مصر، حيث تهدف المؤسسة إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات Science، Technology، Engineering، Arts and Mathematics (STEAM) والذين يملكون أفكار ومشروعات علمية تهدف لخدمة المجتمع.

وقال «البكري»،أن برنامج «إبهار مصر» يشمل عددا من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تهدف إلى اكتشاف الطلاب والشباب الموهوبين يأتى على رأسها معسكر «إبهار مصر» لطلاب المدارس الذي يسعى كل عام إلى تبني 25 موهبة من شتى أنحاء مصر ويُعقد للعام الرابع على التوالي.

من جانبه قال المهندس عاصم رجب، إن مؤسسة كريدي أجريكول اُنشئت لخدمة الشريحة الفقيرة في المجتمع ودعم التنمية المستدامة من خلال المشاريع التي تقوم بها، وتخفيف معاناة الفقراء وتعزيز مصالحهم، وكذلك زيادة الوعي الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية طويلة الأجل، وتُركز المؤسسة على أربعة محاور رئيسية للدخول من خلالها في مشاريع ذات طابع الاستدامة وهي التعليم والصحة والزراعة وريادة الأعمال.

وقال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة، انه تم بحث سبل التعاون عن طريق توفير منح دراسية للطلاب الموهوبين والمتميزين للدراسة في برامج البكالوريوس بالجامعة المصرية اليابانية سواء بكلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال الدولية وبرامج علوم الحاسب، بالإضافة إلى دعم وتبني أفكار الطلاب الموهوبين من خلال حاضنات الأعمال الموجودة بالجامعة.

يذكر انه تم الاتفاق على محاور هامة لتنفيذ سبل التعاون الذي تم مناقشته لدعم الشباب الصغير من المبدعين والمبتكرين الصغار والموهوبين في مختلف الفنون من أبناء الوطن وكيفية تقديم رعاية- واجبة- تحافظ وتنمي مواهبهم؛ وتم الاتفاق على الدفع في اتجاه تنمية الوعي الجمعي لاهمية رعاية الموهوبين الصغار في كافة المجالات؛ بالإضافة إلى تسخير إمكانيات الجامعة البحثية لتحفيز طلاب المدراس في المرحلة الثانوية والاعدادية الالتحاق بمجالات العلوم والتكنولوجيا لتكريس الإبداع في كافة مجالات الاحتياج الوطنى.

وفد من مؤسسة "ابهار مصر" يزور الجامعة المصرية اليابانية لبحث سبل التعاون فى دعم الموهوبين (صور)

وفد من مؤسسة "ابهار مصر" يزور الجامعة المصرية اليابانية لبحث سبل التعاون فى دعم الموهوبين (صور)

وفد من مؤسسة "ابهار مصر" يزور الجامعة المصرية اليابانية لبحث سبل التعاون فى دعم الموهوبين (صور)

وفد من مؤسسة "ابهار مصر" يزور الجامعة المصرية اليابانية لبحث سبل التعاون فى دعم الموهوبين (صور)