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انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي في المنيا بمادتي الفقه والإنشاء

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انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي في المنيا بمادتي الفقه والإنشاء انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي في المنيا بمادتي الفقه والإنشاء

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انطلق صباح اليوم ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية «القسم الأدبي» بالمنيا، داخل 24 لجنة عامة، لاستقبال 3506 طالب وطالبة، لأداء امتحان مادتي الفقه والإنشاء، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد .

وقام الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية بتفقد سير الامتحانات داخل عدد من اللجان، للاطمئنان على سير الامتحانات. والالتزام بالإجراءات الوقائية، ولجان الامتحانات والمراقبة .

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، تم تخصيص 24 لجنة عامة، لاستقبال 3506 من طلاب القسم الأدبي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.

المصرى اليوم

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