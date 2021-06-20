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غلق وتشميع 19 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تدار دون ترخيص بالزقازيق

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غلق وتشميع 19 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تدار دون ترخيص بالزقازيق غلق وتشميع 19 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تدار دون ترخيص بالزقازيق

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على المقاهي والكيانات التعليمية، ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية، فضلاً عن إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون، وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكان المحافظ قد أصدر القرار رقم ٣٤٢٨ لسنة ٢٠٢١، بتشكيل لجنة للمرور بصفة دورية على كافة مراكز الدروس الخصوصية، والحضانات والمكتبات، للتأكد من غلقها وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار شن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق، حملات موسعة بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية التضامن الإجتماعي، ومأمورية الضرائب العامة، والتأمينات الإجتماعية، ومركز شرطة الزقازيق، والمتابعه الميدانية، والإدارة الهندسية بالمركز.

أسفرت تلك الحملات خلال الفترة من ٧ إلى ١٧ من الشهر الجاري، عن غلق وتشميع ١٩ مركزا للدروس الخصوصية، ومكتبات، وأكاديميات تدريب تدار بدون ترخيص، في مناطق تقسيم المهندسين، وشارع السلام صيدناوى، وفلل الجامعة، ومنشأة السادات، وشارع اللواء عبدالعزيز على أمام النساجون الشرقيون بنطاق مركز ومدينة الزقازيق، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، ووجود أوراق تعليمية مجهولة المصدر تقوم المكتبات بتصويرها وبيعها للطلاب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

المصرى اليوم

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