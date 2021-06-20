قادها المحافظ.. حملة لرفع الإشغالات و600 طن قمامة بحي شرق شبرا الخيمة

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قاد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء السبت، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع حي شرق شبرا الخيمه، تضمنت إزالة عدد من الإشغالات والأكشاك المخالفة بشارع المرجوشي واسفل كوبري 15مايو.

وقال بيان صحفي، الأحد، إن المحافظ تابع إزالة الباعة الجائلين وإزالة كافة الاشغالات التي تتسبب فيها المقاهي والمحلات الموجودة، إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدى وإشغال الطريق العام، مؤكدا على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة.

وأسفرت الجولة عن ضبط اكثر من 30 شيشه بكافتيريا بشارع بهتيم بجوار الطريق الدائري، وعلي الفور وجه المحافظ بعمل محضر لصاحبها مع تشميع وغلق للكافتيريا.

وشدد «الهجان»على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة الماره، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

وعلى صعيد آخر تابع الهجان حملات النظافة التي يقوم بها الحى صباحا ومساء، حيث اشرف على رفع 600 طن قمامة ومخلفات من شارع بهتيم اسكو الدائري، وذلك في اطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء والقرى وتوفير بيئة صحية وامنة للمواطنين، مؤكدا استمرار متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء ومتابعه النشاط اليومى لاعمال متابعه المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمه وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة القليوبية.

شارك في الحملة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء احمد السيد مساعد مدير امن القليوبيه، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.