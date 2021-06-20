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رئيس الإدارة المركزية للأزهر يتابع امتحانات الثانوية في القليوبية (صور)

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رئيس الإدارة المركزية للأزهر يتابع امتحانات الثانوية في القليوبية (صور) رئيس الإدارة المركزية للأزهر يتابع امتحانات الثانوية في القليوبية (صور)

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تابع الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية في القليوبية يرافقه الدكتور محمد فخري الوكيل الثقافي بمتابعة إمتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الثانى للعام الدراسي 2020/2021.

حيث يؤدى طلاب القسم الادبى اليوم امتحانات مادتى الفقة والانشاء ويؤدي طلاب هذا القسم الامتحانات في أيام الأحد والثلاثاء والخميس بينما يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم ايام السبت والاثنين والاربعاء وتستمر أعمال الامتحانات حتى يوم الأحد 1 أغسطس من هذا العام.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لجان فتحي الخولي ومقرها طوخ الابتدائي وفتيات طوخ وقليوب بنين وأكد «الشحات»على تهيئة الجو المناسب للطلاب وعدم الغش واصطحاب المحمول وارتداء الكمامة للجميع وعدم التجمعات للحفاظ على صحة الطلاب وتسير الامتحانات هذا العام وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من وتم توفير المطهرات اليدوية للطلاب والملاحظين والزائرين وكذا توفير أجهزة قياس الحرارة بجميع اللجان والتنبيه على رؤساء اللجان بضرورة ،تطهير اللجان يوميا عقب الانتهاء من الامتحان.

المصرى اليوم

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