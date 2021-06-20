بحضور وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية.. الجزيرة يكرم لاعبيه المتأهلين لـ«طوكيو»

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يكرم مجلس إدارة نادى الجزيرة برئاسة المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة لاعبيه المتاهلين إلى اوليمبياد طوكيو 2020 في الساعة السابعة مساء غدا الاثنين بفرع النادى بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وتضم قائمة المكرمين كل من السباحة فريدة عثمان بطلة فى سباقات 100 و50 متر، ولاعبتا السباحة التوقيعية نهال سعفان وجيدا شرف ضمن المنتخب الوطنى الذى حل سابعا فى اوليمبياد ريو دى جانيرو 2016 السابقة، ايضا ملك حمزة وسيف آسر عضوا المنتخب الوطنى للجمباز وبطلى أفريقيا للآنسات والرجال.

كذلك خالد حسام بطل الجمباز الترامبولين للفرق الرجال واللاعبة تيا ضياء بطلة الجمباز الإيقاعى والتى شاركت بأوليمبياد الشباب ببيونس ايرس بالأرجنتين 2018 وملك شريف بطلة الجمباز الإيقاعى.

أما ألعاب القوى فتضم مصطفى عمرو الحاصل على ذهبية الجامعات الأمريكية فى رمى الجلة، فيما تحل هايدى عادل بطلة الخماسى الحديث، شاركت فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 وكانت أصغر لاعبة فى البعثة المصرية يشاركها مهاب سامر، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف.

من جانبها أكدت الدكتورة لمياء صقر عضو مجلس إدارة نادى الجزيرة، أن فكرة التكريم قبل السفر إلى الأوليمبياد نابع من تحفيز لاعبينا على تحقيق الميداليات والمنافسة عليها بإرادة وتحدى، أيضا التكريم يعد رسالة إلى كل أبطال الجزيرة باننا ندعم كل المتفوقين على المستوى الدولى ومن قبله المستوى المحلى وصولا للعالمية، أشارت لمياء صقر إلى أن الجزيرة داعم للمنتخبات الوطنية دائما فى الألعاب التى يتميز بها النادى وهو استمرار لدورنا فى تفريخ الأبطال للمنتخبات الوطنية التى تستمر فى الازياد فى كل دورة للألعاب الأوليمبية.