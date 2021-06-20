عامين بدون صرف.. معلمو فصول الخدمات بالقليوبية يطالبون وزير التعليم بصرف مستحقاتهم المالية

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ناشد المئات من المعلمين العاملين بفصول الخدمات بمحافظة القليوبية، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بسرعة صرف مستحقاتهم عن عملهم بهذه الفصول على مدار عامين متتاليين.

وقال عددًا من المتضررين لـ«المصري اليوم»، إن جميع مدارس الثانوي العام والمدرسين الذين عملوا بفصول الخدمات بمحافظة القليوبية لم يتقاضوا أي مبالغ مالية مقابل عملهم بفصول الخدمات لمده عامين متتاليين، مؤكدين أن جميع المدارس تقدمت بشكاوى للإدارات التعليمية والمديرية، ومجلس الوزراء، وللأسف الشديد دون جدوى، حيث جاء الرد أن تلك الأموال في الحساب الموحد الخاص بالوزارة.

وأكد ماهر محمد، مُعلم بمدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات التابعة لإدارة بنها التعليمية، في شكوى موجهة لوزير التربية والتعليم في هذا الشأن، إنه وزملائه عملوا في فصول الخدمات المسائية العامين الدراسيين (٢٠١٩/ ٢٠٢٠ و٢٠٢٠/ ٢٠٢١)، دون الحصول على مستحقاتهم المالية المقررة، رغم أن جميع الطلاب وردوا المصروفات بالكامل عن طريق مكاتب البريد.

وطالب المتضررون محافظ القليوبية ووزير التعليم ومجلس الوزراء بالتدخل العاجل لصرف هذه المستحقات المتأخرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع، خاصة مع انتشار وباء كورونا، كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن تأخير صرف هذه المستحقات.