أخبار عاجلة

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صيانة وتشجير شوارع وحدائق "شرق مكة" بأكثر من 15 مليون ريال

Print
صيانة وتشجير شوارع وحدائق "شرق مكة" بأكثر من 15 مليون ريال صيانة وتشجير شوارع وحدائق "شرق مكة" بأكثر من 15 مليون ريال
وفق عقد تشغيل وصيانة أبرمته أمانة العاصمة المقدّسة مع شركة متخصصة

صيانة وتشجير شوارع وحدائق

أبرمت أمانة العاصمة المقدّسة عقداً لتشغيل وصيانة وتشجير الشوارع والحدائق شرق مكة المكرّمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصّصة في مجال صيانة الحدائق، بمبلغ 15.931.726 ريالاً لمدة ثلاث سنوات، ويشمل العقد عديداً من المواقع والحدائق والمسطحات الخضراء في مختلف أحياء شرق مكة المكرّمة.

وتقوم أمانة العاصمة المقدّسة بجهود كبيرة للعناية بالحدائق والمتنزهات وتأهيل المسطحات الخضراء، وتهدف الأمانة إلى الارتقاء بمستوى الحدائق العامة وصيانة التشجير والزراعة والعمل على تهيئتها، وفق أفضل الطرق الحديثة والمحافظة عليها بصفة مستمرة.

وتتابع الأمانة تنفيذ مشاريع صيانة الزراعة والعناية بها، وفق أحدث الأساليب العلمية ومن خلال الشركات والمؤسسات المتخصصة، حيث إن لدى الامانة عديداً من الفرق الفنية المخصصة للصيانة الزراعية المختلفة من تقليم الأشجار وقص الأسيجة والمسطحات الخضراء وفرد الأتربة والسماد وغيرها من الأعمال التي تسعى الأمانة من خلالها إلى إعطاء صورة جمالية مميزة لهذه المدينة المقدّسة.أمانة العاصمة المقدّسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة

"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين

"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة