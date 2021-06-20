لإستشعار الحرج.. تنحي رئيس محكمة «دعوي إنتخابات العلاج الطبيعي»

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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، التنحي عن نظر الدعوى المقامة ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى، لوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم إصدار قرار يدعو لفتح باب الترشح لانتخابات النقابة على منصب النقيب والأعضاء، وذلك لاإستشعار الحرج. وأحالت المحكمة الدعوى لدائرة آخري دون تحديد جلسة .

كان مقيم الدعوي قد سبق وأقام دعوي مخاصمة ضد رئيس المحكمة وطلب عدم نظره لدعواه، وهو ما دعي رئيس المحكمة في جلسة اليوم للتنحي عن نظر القضية لاإستشعار الحرج..