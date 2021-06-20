مصرع سيدة تناولت «سم فئران» بطريق الخطأ في سوهاج

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لقيت اليوم سيدة مصرعها إثر إصابتها بتسمم بدائرة مركز أخميم، قالت التحقيقات الأولية إنها تناولت «سم فئران» بطريق الخطأ مما نتج عنه وفاتها.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ من المستشفي المركزي، بوصول آية إبراهيم «23 سنة- ربة منزل» وتقيم بقرية «الكولا» بدائرة المركز جثة هامدة ادعاء تناول مادة سامة، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية.

تبين من المعاينة والفحص وسؤال والدها إبراهيم. م. م «64 سنة- عامل»، قيام نجلته المذكورة بتناول «سم فئران» بالمنزل بطريق الخطأ مما أدي لوفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.