جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

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تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدي محمد مكي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة ١٩٥٥. فبناء على مذكرة معلومات مقدمة من الرائد أحمد ضياء رئيس وحدة البحث الجنائي بمعبر أرقين، والنقيب بيتر هاني رئيس وحدة المفرقعات بالمعبر والسيد عبدالفتاح عبده مسؤول الأمن الجمركي بالمعبر، مفادها اعتزام المدعو ع. د. م سوداني الجنسية، تهريب كمية من الأدوية البشرية بعيدا عن أعين رجال الجمارك في الأتوبيسات المتجهة للسودان.

بالعرض على حمدي محمد مكي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبداللاه مأمورى الجمرك لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية، أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط ٤٣٠٠ أمبوبة مرهم أماليكو مخبأة داخل علب معجون أسنان سيجنال. وتم تحرير محضر ضبط جمركي ١٦ لسنة ٢٠٢١، وحرر المحضر محمود مختار.