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10 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي في شبين القناطر

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10 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي في شبين القناطر 10 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي في شبين القناطر

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه تم القيام بأعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمنطقة الشهيد إمام الوكيل بمركز شبين القناطر في إطار مبادرة «حياة كريمة».

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه جارى تنفيذ أعمال إلاحلال والتجديد لمنطقة بإجمالى أطوال شبكات 420 متر قطر 14 بوصة وتنفيذ 10 مطابق صرف صحى بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 10 مليون و600 ألف جنيه.

أوضح «مجاهد» أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى الإرتقاء بالقرى ورفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح بالإرتقاء بالمناطق التي تعانى من سوء بعض الخدمات.

المصرى اليوم

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