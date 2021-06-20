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وزير المالية يصدر قرارا بحركة ترقيات بين قيادات الجمارك

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وزير المالية يصدر قرارا بحركة ترقيات بين قيادات الجمارك وزير المالية يصدر قرارا بحركة ترقيات بين قيادات الجمارك

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أصدر الدكتور محمد معيط وزيــر الـمـاليــة قرار ا بترقية عدد من قيادات مصلحة الجمارك رقم 306 لسنة 2021، وتضمن القرار ندب محمـد حسام الدين محمد عبدالحميد، الشاغل لوظيفـة قياديـة بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل وظيفة رئيس قطاع التكنولوجيا بالمستوى الوظيفي الممتازة بذات المصلحة، وذلك لمدة أو لحيـن شـغـل الوظيفـة بطريـق التعيين، أيهمـا أقـرب، مـع منـحـه البـدلات المقررة للوظيفة.

وندب هناء محمد على خميس، الشاغلة لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العاليـة بمصلحة الجمارك بـوزارة الماليـة، لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا دعم العمليات الجمركية بقطاع التكنولوجيا، بذات المستوى الوظيفي بالمصلحـة، وذلك لمـدة عـام، أو لحين شغل الوظيفـة بطريق التعيين،أيهما أقرب.

كما تضمن القرار ندب كـل مـن التـالي اسماؤهم، الشاغل لوظيفـة قياديـة بالمستوى الـوظيفي مـدير عـام بمصلحة الجمـارك بـوزارة الماليـة، لشغل الوظيفـة القياديـة الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظيفي العالية بذات المصلحة، وذلك لمدة عام، أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهم أقرب، مع منحهم البدلات المقررة للوظيفة، عزت مصطفـى محمـود بدران، رئيسـا لـلإدارة المركزيـة لتكنولوجيـا الالتزام بقطاع الالتزام التجاري، وأسامـه محمـد عبـدالكريـم رئيسـا لـلإدارة المركزيـة لتكنولوجيـا المعلومات والاتصالات بقطاع التكنولوجيا. والاتصالات بقطاع شؤون المصلحة، عاطف إبراهيـم مـحمـد منصـور رئيسـا للإدارة المركزيـة للعلاقات العامة والإتصالات.

المصرى اليوم

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