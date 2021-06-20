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جنايات المنيا تستأنف جلسات محاكمة متهمين مذبحة «قرية شارونة» بالمنيا

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جنايات المنيا تستأنف جلسات محاكمة متهمين مذبحة «قرية شارونة» بالمنيا جنايات المنيا تستأنف جلسات محاكمة متهمين مذبحة «قرية شارونة» بالمنيا

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استأنفت محكمة جنايات المنيا، جلسات محاكمة 11متهما، بينهم 6 متهمين محبوسين احتياطيا، لاتهامهم بقتل 11 شخصا، بقرية شارونه، بمركز مغاغة، شمال المنيا، ثأرا لمقتل احد أقاربهم، وتشويه جسده .

استعرضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل شعبان، وأحمد عبدالعزيز، واحمد حنفي، وأمانة سر، محمد مصطفي هارون، على حسن، قراراتها السابقة، وقررت استكمال المرافعات، ولحضور المحامي الأصيل، وندب المحامي، صاحب الدور، واتخاذ إجراءات الرد .

وقد تضمنت أوراق القضية، التي تحمل رقم 14438 لسنة 2011 جنايات، مركز مغاغة، والمقيدة برقم 478 لسنه 2011 كلي شمال المنيا، قيام 11متهما بقتل 11 آخرين، ثارًا لأحد أقاربهم، الذي لقي مصرعه على يد احد أفراد الأسرة وتشويه جسده.

كان المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات .

المصرى اليوم

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