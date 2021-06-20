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شهد سعر الذهب في المغرب، ثبات واستقرار بمستهل التعاملات اليوم الاحد 20 يونيو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية في المغرب من عودة الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية في المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر «المصرى اليوم» سعر الذهب في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم: