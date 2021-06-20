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عيار 24 توقف عند هذا الرقم .. في المغرب صباح الأحد 20 يونيو 2021

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عيار 24 توقف عند هذا الرقم .. سعر الذهب في المغرب صباح الأحد 20 يونيو 2021 عيار 24 توقف عند هذا الرقم .. في المغرب صباح الأحد 20 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في المغرب، ثبات واستقرار بمستهل التعاملات اليوم الاحد 20 يونيو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية في المغرب من عودة الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية في المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر «المصرى اليوم» سعر الذهب في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي

الوحدة

درهم مغربي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

505.38 درهم

$56.76

عيار 22

463.27 درهم

$52.03

اسعار الذهب عيار 21

442.22 درهم

$49.66

اسعار الذهب عيار 18

379.04 درهم

$42.57

سعر الذهب عيار 14

294.81 درهم

$33.11

سعر الذهب عيار 12

252.69 درهم

$28.38

اسعار أوقية الذهب

15،717 درهم

$1،765

اسعار جنيه الذهب

3،538 درهم

$397.30

اسعار كيلو الذهب

505،381 درهم

$56،756

المصرى اليوم

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