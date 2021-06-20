مصرع طفلة وإصابة 16 شخصًا فى حادثى سير بسوهاج

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لقيت اليوم طفلة مصرعها عندما صدمتها دراجة بخارية مسرعة أثناء لهوها أمام منزلها بدائرة مركز دارالسلام، فيما أصيب 16 شخصا آخرون بإصابات وجروح وكسور متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق سوهاج / البحر الأحمر بدائرة مركز أخميم.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص أنه في الحادث الأول بمركز دارالسلام، لقيت الطفلة حبيبة عبدالوهاب «7 سنوات- تلميذة»، وتقيم بدائرة المركز مصرعها، عندما اصطدمت بها دراجة بخارية قيادة عاطف. ع. م «17 سنة- طالب» ويقيم بذات الناحية أثناء لهوها أمام المنزل، وبسؤال قائد الدراجة قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالطفلة المذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها.

وفى الحادث الثانى بمركز أخميم، أصيب 16 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى «سوهاج / البحر الأحمر» عند نقطة الكيلو 100 نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وورد إخطار من شرطة النجدة بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف، وتبين إصابة جميع ركاب السيارة بجروح وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر بالحادثين المحضران اللازمان، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.