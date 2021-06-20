أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مبيد عالي السمية في حاوية غذائية.. "الغذاء والدواء" تغرّم 3 شركات 1.5 مليون ريال

Print
مبيد عالي السمية في حاوية غذائية.. "الغذاء والدواء" تغرّم 3 شركات 1.5 مليون ريال مبيد عالي السمية في حاوية غذائية.. "الغذاء والدواء" تغرّم 3 شركات 1.5 مليون ريال
إحداها خالفت قراراً سابقاً من الهيئة وقامت باستيراد وتداول أسماك بلطي محظورة

مبيد عالي السمية في حاوية غذائية..

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها فرضت غرامات مالية قدرها (1.5) مليون ريال على ثلاث شركات غذائية لمخالفتها نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

وبيّنت أن مخالفة المنشأة الأولى (شركة الجميل العالمية للتجارة المحدودة ومقرها محافظة جدة)، تمثلت في تخزين مبيد عالي السمية وشديد الخطورة -مقيد الاستخدام- في حاوية نقل المواد الغذائية، وعليه جرت معاقبة المنشأة بغرامة مالية قدرها (500) ألف ريال.

وغرامة مالية قدرها (500) ألف ريال على (شركة وسام الدواء الطبية ومقرها الرياض)، لمخالفتها قرار الهيئة رقم 34242 وتاريخ 24 / 09 / 1438هـ، باستيراد وتداول أسماك بلطي محظورة.

كما عاقبت منشأة غذائية (شركة أسماك الصدفة المحدودة للتجارة ومقرها محافظة جدة) بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، لمخالفتها قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 21174 وتاريخ 06 / 05 / 1439هـ، باستيراد أسماك محظورة وتغيير بلد المنشأ واسم الصنف الفعلي للأسماك.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أصحاب المنشآت والمهتمين، إلى الاطلاع على الأنظمة واللوائح المعمول بها من خلال زيارة موقع "الهيئة" www.sfda.gov.sa، أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمجالات عمل "الهيئة" عبر الرقم (19999).

مما يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تتولى تنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنّعة محلياً، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى، وتوعية المستهلك بكل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وجميع المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة بما يضمن سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الإلكترونية التي تمس صحة الإنسان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة

"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين

"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة