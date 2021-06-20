أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة.. إنجاز 79% من أعمال نفق تقاطع "التحلية- المدينة"

Print
جدة.. إنجاز 79% من أعمال نفق تقاطع "التحلية- المدينة" جدة.. إنجاز 79% من أعمال نفق تقاطع "التحلية- المدينة"
مساران لتحرير الحركة المرورية بتكلفة إجمالية 240 مليونًا

جدة.. إنجاز 79% من أعمال نفق تقاطع

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنها أنجزت 79% من أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" مع طريق المدينة؛ وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 240.393.735 ريالًا.

وقالت: إن المشروع هو عبارة عن تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق- غرب) بطول 650م يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين وكذللك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي، وتقليل أزمنة التأخير، ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

يُذكر أن أمانة جدة استكملت أعمال مشروع طريق "صاري" مع طريق الملك فهد "الستين" في الجزء المتبقي أسفل الجسر من خدمات تكميلية ومرافق، بعد أن أصبحت الحركة المرورية سالكة للمركبات في الاتجاهين؛ ليضاف ذلك إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية وساهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في المحافظة ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة

"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين

"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة