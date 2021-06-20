حبس تاجرى مخدرات ضُبطت بحوزتهما 96 طربة حشيش في الخانكة

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قررت نيابة الخانكة حبس عنصرين إجراميين 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطهما وبحوزتهما 96 طربة حشيش، وإجراء فيش جنائى للمتهمين لبيان ما إذا كانا مطلوبين في قضايا أخرى من عدمه، كما تحفظت النيابة على المضبوطات، وأمرت بإرسالها إلى المعمل الجنائى.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بضبط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة المركز، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما أثناء استقلالهما «توك توك» دون لوحات، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على 96 طربة لمخدر الحشيش تزن 9.600 كجم ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة.