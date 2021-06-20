أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

حبس تاجرى مخدرات ضُبطت بحوزتهما 96 طربة حشيش في الخانكة

Print
حبس تاجرى مخدرات ضُبطت بحوزتهما 96 طربة حشيش في الخانكة حبس تاجرى مخدرات ضُبطت بحوزتهما 96 طربة حشيش في الخانكة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة الخانكة حبس عنصرين إجراميين 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطهما وبحوزتهما 96 طربة حشيش، وإجراء فيش جنائى للمتهمين لبيان ما إذا كانا مطلوبين في قضايا أخرى من عدمه، كما تحفظت النيابة على المضبوطات، وأمرت بإرسالها إلى المعمل الجنائى.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بضبط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة المركز، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما أثناء استقلالهما «توك توك» دون لوحات، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على 96 طربة لمخدر الحشيش تزن 9.600 كجم ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية

إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى

إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى

منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية

منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية