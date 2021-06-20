حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية بأسيوط

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت عدد من قرى مركز شرطة أسيوط.

وتمكنت الحملة من ضبط 20 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 20 متهم، من بينهم 7 متهمين أطراف فى خصومة ثأرية.

يأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.