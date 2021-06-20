«الداخلية» : ضبط 71 سلاحا ناريا و138 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتمكنت من ضبط 71 قطعة سلاح نارى، و138 قضية مخدرات، وتنفيذ 53922 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 71 قطعة سلاح نارى، بحوزة 61 متهما، وتنفيذ 53922 حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط 138 قضية مخدرات بإجمالى 144 متهما ضُبط خلالها، كمية من مخدر البانجو وزنت 159٫359 كيلوجرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 11٫439 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫222 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2،153 كيلوجرام، وكيمة من مخدر الإستروكس وزنت 1٫165 كيلوجرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 497 جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 360 جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 25 جراما، وكمية من مخدر الآيس وزنت 15 جراما.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 23 متهما، و15 متهما لقيامهم بأعمال البلطجة، و152 دراجة نارية مخالفة، و26089 مخالفات مرورية متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.