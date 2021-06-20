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فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب وشرق ليبيا

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فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب وشرق ليبيا فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب وشرق ليبيا

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أعلنت السلطات الليبية، الأحد، فتح الطريق الساحلي الذي يربط غرب البلاد بشرقها.

وذلك بعد 11 يوما من توجيه المجلس الرئاسي الليبي بالبدء الفوري بفتح الطريق الساحلي وتسهيل حركة المرور وتنقل المواطنين.

ولا يمكن فتح الطريق الساحلي دون تنسيق بين الأجهزة الأمنية الليبية بما في ذلك القوة العسكرية المشتركة ولجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ومديريات الأمن التي يقع الطريق الساحلي ضمن حدودها الإدارية.

وظل ملف فتح الطريق الساحلي وترحيل المرتزقة من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً على السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما.

المصرى اليوم

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