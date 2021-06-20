أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

بعد 3 أشهر من الغياب.. السفير الروسي يعود إلى واشنطن

Print
بعد 3 أشهر من الغياب.. السفير الروسي يعود إلى واشنطن بعد 3 أشهر من الغياب.. السفير الروسي يعود إلى واشنطن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد ثلاثة أشهر من الغياب، أقلعت طائرة سفير موسكو باتجاه واشنطن، تطبيقا لما اتفق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديميير بوتين بقمة جنيف. وحسب الإعلام الروسي فقد غادر بالفعل السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، صباح اليوم الأحد، عائدا إلى واشنطن، تنفيذا لما اتفق عليه الرئيسان جو بايدن، وفلاديمير بوتين خلال قمتهما التاريخية في مدينة جنيف السويسرية.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن السفير أنطونوف تعبيره عن تفاؤل وأمل لديه في التعامل البنّاء مع الأمريكيين؛ قائلا إنه يأمل في إحراز تقدم في سبيل إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، وأداء الكثير من العمل. وأضاف السفير الروسي أنه لديه خططا لعقد سلسلة لقاءات ومشاورات في الولايات المتحدة، ستنطلق بدءا من يوم غد الإثنين وتتواصل خلال الأيام القادمة.

كانت موسكو استدعت سفيرها من الولايات المتحدة لإجراء مشاورات قبل ثلاثة أشهر من الآن، بعد تصريحات لبايدن في مقابلة صحفية قال فيها إن القيادة الروسية «ستدفع ثمن» محاولاتها للتدخل في الانتخابات الأمريكية، ووصفه لبوتين بـ«القاتل. واتخذت الولايات المتحدة بعد ذلك بشهر خطوة مماثلة بإعادة السفير الأمريكي لدى جون سوليفان إلى واشنطن. لكن قمة جنيف التي عقدت بين الرئيسين الأمريكي والروسي في 16 يونيو الجاري، أعادت العلاقات بين البلدين إلى سكة التعاطي الإيجابي؛ حيث اتفق بوتين وبايدن في فيلا هادئة بالمدينة السويسرية على إعادة سفيريهما، وإطلاق محادثات الحد من التسلح خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

إثيوبيا تشكر روسيا على دعمها في أزمة سد النهضة

إثيوبيا تشكر روسيا على دعمها في أزمة سد النهضة

الجامعة العربية تعلق على موقف روسيا في مجلس الأمن من سد النهضة

الجامعة العربية تعلق على موقف روسيا في مجلس الأمن من سد النهضة

روسيا تسجل ارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة منذ 142 سنة (تفاصيل)

روسيا تسجل ارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة منذ 142 سنة (تفاصيل)