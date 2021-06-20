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تحذير جديد من بشأن الحج

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تحذير جديد من السعودية بشأن الحج تحذير جديد من بشأن الحج

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حذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي يمكن زيارته من خلال الرابط التالي: (https://localhaj.haj.gov.sa ).

كما حذرت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي رابط يدّعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج للعام الحاليـ أو تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل -الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام- هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة، مشيرًا إلى أن مسار حجاج الداخل يهدف إلى التيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفي التعاقد، والإشراف والمراقبة على تطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية في ظل استمرار جائحة .

وأوضح أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل استقبل أكثر من 500 ألف طلب، خلال المهلة التي قررتها وزارة الحج والعمرة التي بدأت يوم الأحد 3 ذو القعدة 1442هـ الموافق 3 يونيو 2021، وتستمر حتى يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442هـ الموافق 23 يونيو 2021، كما أنه سيتم فتح البوابة لإعلان الفرز والنتائج يوم الجمعة 15 ذو القعدة الموافق 25 يونيو 2021.

كما أوضح أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت بعض الحالات الفردية لحملات حج غير ّحة تنشر إعلانات الحج المجاني وإعلانات لإصدار تصاريح الحج بمبلغ رمزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

المصرى اليوم

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