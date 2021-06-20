قتل شابا للخلاف على خطبة فتاة.. تجديد حبس عاطل 15 يوما في القناطر الخيرية

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب وإلقاء جثته بالرياح التوفيقي وقام المتهم بتمثيل جريمته أمام فريق من البحث الجنائى والنيابة العامة واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.

وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ بتغيب شاب من قرية المنيرة دائرة المركر وثم العثور على جثته طافية بالرياح التوفيقي، وتم انتشالها بواسطة الإنقاذ النهري.

تبين من التحريات أن المجنى علية وشاب آخر تقدما لخطبة إحدى الفتيات ففضلت أسرة الفتاة المجنى عليه «إ ع» بدلا من المتهم «إ ي» 18 سنة عاطل فتحدث المتهم إلى المجنى عليه تليفونيا لترك الفتاة إلا أنه رفض، فقابله وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم بضرب المجنى عليه بعصا «شومة» على رأسه ففقد وعيه في الحال ثم ألقى المتهم به بالرياح التوفيقي، بعد ربطة بحجر ليلقى مصرعه غرقا. وتم انتشال الجثة، وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط أداة الجريمة، وحرر محضر بالواقعة.