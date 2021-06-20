«أمن المنافذ»: ضبط 22 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وتمكنت من ضبط 22 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

تمكنت الحملات من ضبط قضية تهريب بضائع في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و20 قضية في مجال الأمن العام. كما تم ضبط 1158 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 181 حكما قضائيا متنوعا، وقضية تهريب نقد. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.