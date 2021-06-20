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تعليم المنيا : لا شكاوى من امتحانات الدبلومات

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تعليم المنيا : لا شكاوى من امتحانات الدبلومات تعليم المنيا : لا شكاوى من امتحانات الدبلومات

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قال محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه وسط إجراءات احترازية مشددة، تواصل امتحانات الدبلومات الفنية بنوعيتها (صناعى- زراعى- تجارى- فندقى- مزدوج)، موضحا أن ٥١ ألفا و890 طالبا وطالبة، موزعين على 197 لجنة بالإدارات التعليمية التسع.


أكد وكيل الوزارة أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بمدارس المنيا تسير بشكل منتظم، ولا توجد أي معوقات، ولم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أية شكاوى أو ما يفيد بتعكر أجوائها، وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة نفذتها المديرية والإدارات التعليمية لضمان حسن سير الامتحانات.

المصرى اليوم

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