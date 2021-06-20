يورو 2020 .. التاريخ والأرقام يقفان بجانب إيطاليا قبل مواجهة سويسرا

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تخوض إيطاليا آخر مباراة لها في المجموعة في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ، حيث تلعب أمام منتخب ويلز في مواجهة مهمة على أرضية ملعب الأولمبيكو اليوم الأحد، كان الازوري في المباراتين السابقتين هذا العام يملكون اليد العليا في هذه المجموعة.

خطت ويلز خطوات كبيرة نحو التأهل بفوزها الرائع 2-0 على تركيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذ يمتلك الويلزي لاعبين رائعين في صفوفهم وسيحتاجون إلى تقديم مستوى جيد أمام الطليان يوم الأحد.

من ناحية أخرى، ضمنت إيطاليا بالفعل مكانها في الأدوار الإقصائية وستكون عازمة على الحفاظ على سجلها المثالي في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، لقد تجاوزت جهود روبرتو مانشيني التوقعات حتى الآن، وأصبح الازوري مُرشحًا قويًا للفوز بلقب البطولة.

إيطاليا ضد ويلز وجهًا لوجه:

تتمتع إيطاليا بسجل ممتاز ضد ويلز، حيث فازت بـ 7 مباريات من إجمالي تسع مباريات لعبت بين المنتخبين، وحقق ويلز انتصارين فقط ضد إيطاليا وسيحتاج إلى أن يكون في أفضل حالاته في مواجهة يوم الأحد.

ووقع اللقاء السابق بين المنتخبين في عام 2003 وانتهى بفوز إيطاليا 4-0. لقد تحسن منتخب ويلز في السنوات الأخيرة وسيتطلع إلى صناعة التاريخ ضد منتخب الأزوري في موقعة الأولمبيكو.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

مع 20 هدفًا وستة تمريرات حاسمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، فإن مهاجم لاتسيو سيرو إيموبيلي هو ثعلب إيطاليا في منطقة الجزاء في يورو 2020. وقد وجد المهاجم الإيطالي الشباك في كلتا المباراتين في البطولة وسيتطلع إلى الحفاظ على سجله الرائع. ضد ويلز.

كانت إيطاليا غزيرة الأداء ضد ويلز في الماضي وسجلت 14 هدفاً في آخر خمس مباريات بين المنتخبين. حافظ الأزوري على نظافة شباكه في 5 مباريات من أصل آخر ستة مباريات ضد ويلز، ومن المُحتمل أن يحافظ دفاع الطليان على نظافة شباكه في هذه المباراة أيضًا.

سجل كيفر مور ستة أهداف لويلز وأربعة من أهدافه كانت بضربات رأسية. وسجل المهاجم هدف التعادل لويلز ضد سويسرا وسجل أيضا 20 هدفا مع كارديف سيتي هذا الموسم.

تقدم إيطاليا مسيرة مُذهلة في الوقت الحالي ولم تهزم في آخر 29 مباراة لها في جميع المسابقات. سجل الأزوري 27 هدفًا في آخر تسع مباريات وحافظوا على نظافة شباكهم في كل هذه المباريات.