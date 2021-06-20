قطاع الرعاية الصحية يستعد لمزيد من عمليات الاندماج لمواجهة تحديات "كوفيد-19"

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كان لجائحة "كوفيد-19" تأثير سلبي على جميع جوانب الحياة والأعمال تقريباً، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية. ولتجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة، ستحتاج شركات الرعاية الصحية إلى النظر في الاندماج باعتباره مفتاحاً للتغلّب على المناخ الحالي لإدارة الآثار المحتملة للأزمة الحالية، ووسيلة لتعزيز العمليات في بيئة أعمال ديناميكية.

وأكد كاران ريخي، الرئيس التنفيذي لشركة فورتي للرعاية الصحية، على هامش مشاركته في معرض الصحة العربي 2021 بدبي، أن الجائحة شكّلت اختباراً لقدرات الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية، لذلك يجب أن يزداد الاهتمام بالاندماج وتوحيد الأعمال، من أجل المحافظة على هذا القطاع وتوسيع نطاقه ليكون أكثر شمولاً للصحة الرقمية .

في العصر الجديد للرعاية الصحية، أصبحت الاختبارات المحسنة، والتطعيم، والفحص، ومرافق العزل، والمستشفيات الميدانية، والتطبيب عن بُعد، ووحدة العناية المركزة، والمراقبة في الوقت الحقيقي للمرضى، في مقدمة خدمات الرعاية الصحية الأكثر طلباً. وأصبحت المراقبة القائمة على التكنولوجيا للتاريخ الطبي وتاريخ السفر جزءاً طبيعياً من شروط المشاركة في الأحداث والمؤتمرات الكبرى لضمان سلامة جميع الحاضرين.

عندما يتعلّق الأمر بنظام الرعاية الصحية، فإن الهدف من الاندماج هو تحسين جودة الخدمة، والبنية التحتية للرعاية الصحية، والبحث والتطوير، وخفض التكاليف، والانخراط في التخصصات لتعكس ما هو مطلوب حالياً من قبل أفراد المجتمع. ستؤدي الأدوية المنخفضة السعر والعيادات المتوسطة في السوق إلى توفير رعاية صحية ميسورة التكلفة وذات جودة.

وقال ريخي: "غالباً ما يسهم الاندماج بزيادة ريادة الشركة في هذه الصناعة، نتيجة تقليل عدد المنافسين وتوسع قاعدة العملاء. ومع ذلك، مع استمرار تفشي الجائحة، فإن الإيرادات والكفاءة وخفض التكاليف هي الدوافع الرئيسية للاندماج، الذي يحقق فائدة أكبر لكل من المريض ونظام الرعاية الصحية، حيث يسمح لمجموعات الرعاية الصحية الكبيرة بالتعامل مع الأسواق المتخصصة والجديدة، وتحقيق التنوع، والتوجه نحو التخصصات، وتحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المريض".

قريباً، ستكون السجلات الصحية الرقمية الموحدة إلزامية في صناعة السياحة، حيث سيتم مراقبة السجلات الإلكترونية للمسافرين من أجل السفر الآمن. أصبحت الرفاهية الصحية لجميع المجتمعات من أولويات الحكومة التي أطلقت استثمارات كبيرة في مجال الرعاية الصحية، وهو ما أسهم في زيادة التركيز على الرعاية الصحية.

وفورتي للرعاية الصحية هي شركة استشارية رائدة في مجال الرعاية الصحية مقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن خدماتها استشارات الأعمال الاستراتيجية، وتخطيط الموارد، وإدارة العمليات، والاستثمار في الرعاية الصحية على سبيل المثال لا الحصر. وتضع الشركة الرفاهية وصحة الأشخاص والمجتمعات التي تخدمها على رأس أولوياتها، من أجل تحقيق التميّز في الرعاية الصحية بجميع أنحاء العالم. تركز الشركة بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونظراً للنمو الملحوظ في أعمال الرعاية الصحية، تشهد الأسواق حالياً زيادة في عمليات الاندماج وتوحيد الأعمال بين مزودي التأمين المحتملين ومشغلي المستشفيات والعيادات وشركات الأدوية لتوسيع حصتهم في السوق والتركيز على الابتكار والتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، والتي أثبتت كفاءة في التعامل مع الجائحة من خلال لوائح وإدارة رعاية صحية قوية. ويتطلع اللاعبون الدوليون في قطاع الرعاية الصحية إلى الاستفادة من الإمكانات هائلة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها سوق رعاية صحية راسخة ومنظمة جيّداً.