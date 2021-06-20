أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الداخلية: ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة المساكن بالإسكندرية وإعادة المسروقات

Print
الداخلية: ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة المساكن بالإسكندرية وإعادة المسروقات الداخلية: ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة المساكن بالإسكندرية وإعادة المسروقات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت أجهزة الامن بوزارة الداخلية في ضبط تشكيللا عصابي، تخصص فيس سرقات المساكن، بعد ان أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطل، سيدة «لهما معلومات جنائية»).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب سرقات المساكن بأسلوب «كسر الأبواب» متخذان من دائرة قسم شرطة مينا البصل مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بإرتكابهما (12) واقعة بدوائر أقسام شرطة (الدخيلة- أول العامرية- مينا البصل- اللبان)، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما ( سيئى النية) تم ضبطهما (عاطلان «لهما معلومات جنائية»)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«محلية النواب» تناقش تكرار حوادث الغرق في شاطئ النخيل: «بيئة غير آمنة»

«محلية النواب» تناقش تكرار حوادث الغرق في شاطئ النخيل: «بيئة غير آمنة»

مصرع 3 أطفال في حوادث سير متفرقة بسوهاج

مصرع 3 أطفال في حوادث سير متفرقة بسوهاج

الرجال في الأردن أكثر إرتكاباً للحوادث المرورية من النساء بستة أضعاف

الرجال في الأردن أكثر إرتكاباً للحوادث المرورية من النساء بستة أضعاف

مصرع طفل غرقا بترعه بقلين.. وإصابات متفرقه لـ5 أفراد في حوادث طرق

مصرع طفل غرقا بترعه بقلين.. وإصابات متفرقه لـ5 أفراد في حوادث طرق