الداخلية: ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة المساكن بالإسكندرية وإعادة المسروقات

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نجحت أجهزة الامن بوزارة الداخلية في ضبط تشكيللا عصابي، تخصص فيس سرقات المساكن، بعد ان أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطل، سيدة «لهما معلومات جنائية»).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب «كسر الأبواب» متخذان من دائرة قسم شرطة مينا البصل مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بإرتكابهما (12) واقعة بدوائر أقسام شرطة (الدخيلة- أول العامرية- مينا البصل- اللبان)، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما ( سيئى النية) تم ضبطهما (عاطلان «لهما معلومات جنائية»)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.