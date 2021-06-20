ارتكبوا 13 واقعة .. الداخلية تعلن ضبط عصابة سرقة مساكن بالإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عصابة تخصصت في سرقات المساكن، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطلين لهما معلومات جنائية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب تسلق الأسوار مُتخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى باستخدام سيارة (مُستأجرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بارتكاب (13) واقعة مماثلة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما (سيئ النية) أمكن ضبطهما (عاطلين لهما معلومات جنائية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.