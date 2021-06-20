أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ارتكبوا 13 واقعة .. الداخلية تعلن ضبط عصابة سرقة مساكن بالإسكندرية

Print
ارتكبوا 13 واقعة .. الداخلية تعلن ضبط عصابة سرقة مساكن بالإسكندرية ارتكبوا 13 واقعة .. الداخلية تعلن ضبط عصابة سرقة مساكن بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عصابة تخصصت في سرقات المساكن، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطلين لهما معلومات جنائية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب تسلق الأسوار مُتخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى باستخدام سيارة (مُستأجرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بارتكاب (13) واقعة مماثلة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما (سيئ النية) أمكن ضبطهما (عاطلين لهما معلومات جنائية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«محلية النواب» تناقش تكرار حوادث الغرق في شاطئ النخيل: «بيئة غير آمنة»

«محلية النواب» تناقش تكرار حوادث الغرق في شاطئ النخيل: «بيئة غير آمنة»

مصرع 3 أطفال في حوادث سير متفرقة بسوهاج

مصرع 3 أطفال في حوادث سير متفرقة بسوهاج

الرجال في الأردن أكثر إرتكاباً للحوادث المرورية من النساء بستة أضعاف

الرجال في الأردن أكثر إرتكاباً للحوادث المرورية من النساء بستة أضعاف

مصرع طفل غرقا بترعه بقلين.. وإصابات متفرقه لـ5 أفراد في حوادث طرق

مصرع طفل غرقا بترعه بقلين.. وإصابات متفرقه لـ5 أفراد في حوادث طرق