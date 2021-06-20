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24 ألف طالب وطالبة يواصلون امتحانات الدبلومات في الإسكندرية وسط إجراءات احترازية

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24 ألف طالب وطالبة يواصلون امتحانات الدبلومات في الإسكندرية وسط إجراءات احترازية 24 ألف طالب وطالبة يواصلون امتحانات الدبلومات في الإسكندرية وسط إجراءات احترازية

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يواصل طلاب الدبلومات الفنية بجميع نوعياته (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، تعليم مزدوج)، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، اليوم الأحد، وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.

وشدد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، على متابعة على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من استخدام أجهزة الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب وارتداء الكمامات للمعلمين والطلاب واستخدام المطهرات ومواد التعقيم التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتعقيم اللجان يوميًّـا، كما شدَّد على حظر استخدام التليفون المحمول أو حيازته داخل اللجان.

وقال إن عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية بلغ 24665 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 90 لجنة امتحانية منها 39 لجنة للتعليم الصناعي و45 لجنة للتعليم التجاري والفندقي و6 لجان للتعليم الزراعي.

وأوضح أن مديرية التعليم بالإسكندرية، انتهت من تجهيز 32 أستراحة بالإدارات التعليمية الثماني للملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان منها 14 استراحة للسيدات و18 للرجال، وتم تجهيزها بما يليق بالمعلمين، وتم توفير سبل الراحة بها من الأسِرّة ومستلزماتها والمراوح والثلاجات ومبردات المياه وأجهزة التلفزيون والريسيفرات، وذلك عن طريق اللجنة الثلاثية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية.

كما تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة وغرفة عمليات مركزية بالمديرية للمتابعة الشاملة الامتحانات وتلقي الشكاوى وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء الامتحانات.

المصرى اليوم

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