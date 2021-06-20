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علي زهران يشارك ببطولة للجمباز بالدوحة

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علي زهران يشارك ببطولة كأس العالم للجمباز بالدوحة علي زهران يشارك ببطولة للجمباز بالدوحة

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يستعد علي زهران، بطل المصري للجمباز، للمشاركة في بطولة والمقرر إقامتها في الفترة من 23 إلى 26 من شهر يونيو الحالي بالدوحة.

وتعد هذه البطولة هي أخر البطولات التأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها شهر يوليو المقبل.

كما أن زهران قد توج بذهبية كأس العالم للجمباز الفني على جهاز الحلق، وحصل على 14.70 نقطة ليفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن قدم أداء رائع ليتوج بالميدالية الذهبية لمصر فى هذه البطولة.

وكانت البطولة قد أقيمت على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، وضمت أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وحظيت البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خاصة أنها أقيمت للمرة الأولى فى قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

المصرى اليوم

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